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Adaklık Koyun Satış Duyurusu Yeni

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Adaklık Koyun Satış Duyurusu Yeni

Köseilyas Mahallesinde bulunan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen koyunlardan adaklık koyun satışı yapılmaktadır.

Köseilyas Mahallesinde bulunan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yetiştirilen koyunlardan adaklık koyun satışı yapılmaktadır.

Adaklık Koyunlar, canlı ağırlık kg fiyatı 35, 00 TL'den (KDV Dahil) satışa sunulmuştur.

Satın almak isteyen üniversitemiz personeli, Öğr. Gör. Kayahan YILMAZ (0535 460 73 10) ile temasa geçebilir.

Tüm akademik ve idari personelimize duyurulur.

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