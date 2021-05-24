Adada mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
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Adada mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Adada mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen Pınar Adası'nda mahsur kaldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen 29 düzensiz göçmen Pınar Adası'nda mahsur kaldı. Mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Pınar Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bir bot görevlendirdi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından ada üzerindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ayvalık'ta işlemlerinin yapılması için yetkililere teslim edildi.

(Emrah Elmas/ İHA)

Adada mahsur kalan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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