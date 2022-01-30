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Adada mahsur kalan çiftçilere dronla gıda gönderildi

Demirören Haber Ajansı, Muhammed Sıdal - Güncel
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Adada mahsur kalan çiftçilere dronla gıda gönderildi

KONYA'da jandarma ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanlarını beslemek için gittikleri Hacı Akif Adası'nda; Beyşehir Gölü'nün donması sonucu mahsur kalan ve yanlarına götürdükleri yiyecekleri de tükenen 3 çiftçiye, insansız hava aracı dronla ekmek, gıda ve ilaç gönderdi.

BEYŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA'da  jandarma ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanlarını beslemek için gittikleri Hacı Akif Adası'nda; Beyşehir Gölü'nün donması sonucu  mahsur kalan ve yanlarına götürdükleri yiyecekleri de tükenen 3 çiftçiye, insansız hava aracı  dronla ekmek, gıda ve ilaç gönderdi.

Yeşildağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Eren, Yakup Eren ve Mustafa Gök,  Beyşehir Gölü kıyısına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Hacı Akif Adası'nda besledikleri 400 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvanını beslemek için adaya gitti. Bir hafta önce adaya giden ancak yoğun kar yağışının ardından gölün donması üzerine geri dönemeyen 3 çiftçinin, yaşamlarını sürdürebilmeleri için yanlarında götürdükleri gıda malzemeleri de tükendi. Bunun üzerine 3 çiftçi bugün saat 08.00 sıralarında Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayıp yardım istedi. Herhangi bir araçla adaya ulaşmanın imkansız olması üzerine jandarma çareyi, insansız hava aracı olan dronla, adada mahsur kalan çiftçilere ekmek, gıda ve ilaç gönderdi.


Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Güncel

İnsansız Hava Aracı, Beyşehir, Jandarma, İlaç, Güncel, Haber

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