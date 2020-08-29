Adada bacağı kırılan kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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Adada bacağı kırılan kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Adana'da adada bacağı kırılan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

29.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:25

Adana'da adada bacağı kırılan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Karataş ilçesinde balıkçı barınağı yakınlarındaki bir adadaki lokantaya arkadaşlarıyla tekne kiralayıp giden D.E (33), kayalık alanda gezerken dengesini yitirmesi sonucu düştü.

Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan D.E'nin bacağının kırıldığı belirlendi.

Haber verilmesi üzerine adaya gelen sahil güvenlik ekipleri D.E'yi botla kıyıya taşıdı.

Yaralı D.E, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Karataş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adada bacağı kırılan kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

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