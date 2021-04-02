Adaçayı faydaları nedir? Adaçayı nasıl yapılır, demlenir?

Adaçayı, dünya çapında çeşitli mutfaklarda temel bir bitkidir. Adaçayı faydaları olduğu gibi zararları vardır. Tütsüsü de yapılan adaçayı ne işe yarar, zararları nedir ile ilgili tüm soruların ayrıntıların detayları haberimizde...

Diğer isimleri arasında ortak adaçayı, bahçe adaçayı ve Salvia officinalis bulunur. Kekik, biberiye, fesleğen ve kekik gibi diğer otların yanı sıra nane ailesine aittir. Adaçayının güçlü bir aroması ve topraksı tadı vardır, bu yüzden tipik olarak küçük miktarlarda kullanılır. Öyle olsa bile, çeşitli önemli besinler ve bileşiklerle doludur.

ADAÇAYI FAYDALARI

Adaçayı'nın Sağlık Faydaları ve Kullanımları

Çeşitli Besin Maddelerinde Yüksek

Adaçayı sağlıklı dozda vitamin ve mineral içerir

Antioksidanlarla Yüklenmiştir

Ağız Sağlığını Destekleyebilir

Menopoz Belirtilerini Hafifletebilir

Kan Şekeri Seviyelerini Düşürebilir

Hafıza ve Beyin Sağlığını Destekleyebilir

'Kötü' LDL Kolesterolü Düşürebilir

Bazı Kanserlere Karşı Koruyabilir

1. Çeşitli Besin Maddeleri Bakımından Yüksek

Adaçayı sağlıklı dozda vitamin ve mineral içerir.

Bir çay kaşığı (0.7 gram) öğütülmüş adaçayı

Kalori: 2

Protein: 0.1 gram

Karbonhidrat: 0,4 gram

Yağ: 0.1 gram

K Vitamini: Referans günlük alımın (RDI)% 10'u

Demir: RDI'nin% 1,1'i

B6 Vitamini: Günlük ihtiyacın% 1,1'i

Kalsiyum: RDI'nin% 1'i

Manganez: RDI'nın% 1'i

Gördüğünüz gibi, az miktarda adaçayı günlük K vitamini ihtiyacınızın % 10'unu karşılar

Adaçayı ayrıca az miktarda magnezyum, çinko, bakır ve A, C ve E vitaminleri içerir.

Dahası, bu aromatik baharat kafeik asit, klorojenik asit, rosmarinik asit, ellagik asit ve rutin barındırır - bunların hepsi sağlık üzerindeki yararlı etkilerinde rol oynar.

Küçük miktarlarda tüketildiği için adaçayı sadece çok az miktarda karbonhidrat, kalori, protein ve lif sağlar.

ÖZET

Adaçayı, kalorisi düşük olmasına rağmen besinler açısından - özellikle K vitamini - zengindir. Bir çay kaşığı (0,7 gram) günlük K vitamini ihtiyacınızın % 10'unu karşılar.

2. Antioksidan Yüklü

Antioksidanlar, vücudunuzun savunmasını güçlendirmeye yardımcı olan ve kronik hastalıklarla bağlantılı potansiyel olarak zararlı serbest radikalleri nötralize eden moleküllerdir

Adaçayı, vücudunuzda antioksidan görevi gören bitki bazlı kimyasal bileşikler olan 160'tan fazla farklı polifenol içerir

Bir çalışmada adaçayı o içme 1 fincan (240 ml) bulundu çay anlamlı günde iki kez antioksidan savunma arttı. Aynı zamanda hem toplam kolesterolü hem de "kötü" LDL kolesterolü düşürdü ve "iyi" HDL kolesterolü yükseltti

ÖZET

Adaçayı, gelişmiş beyin fonksiyonu ve düşük kanser riski dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile bağlantılı antioksidanlarla yüklüdür.

3. Ağız Sağlığını Destekleyebilir

Adaçayı, diş plağını destekleyen mikropları etkisiz hale getirebilen antimikrobiyal etkilere sahiptir.

Bir çalışmada, adaçayı bazlı bir gargaranın, diş çürüklerine neden olmasıyla ünlü olan Streptococcus mutans bakterisini etkili bir şekilde öldürdüğü gösterilmiştir

Bir test tüpü çalışmasında, adaçayı bazlı bir uçucu yağın , çürüklere de neden olabilen bir mantar olan Candida albicans'ın yayılmasını öldürdüğü ve durdurduğu gösterilmiştir (9Güvenilir Kaynak, 10Güvenilir Kaynak).

Bir inceleme, adaçayının boğaz enfeksiyonlarını, diş apselerini, enfekte diş etlerini ve ağız ülserlerini tedavi edebileceğini belirtti. Bununla birlikte, kapsamlı önerilerde bulunmak için daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç vardır

ÖZET

Adaçayı, diş plağının büyümesini teşvik eden mikropları öldürebilen antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

4. Menopoz Belirtilerini Hafifletebilir

Menopoz sırasında vücudunuz östrojen hormonunda doğal bir düşüş yaşar. Bu, çok çeşitli rahatsız edici semptomlara neden olabilir.

Semptomlar arasında sıcak basması, aşırı terleme, vajinal kuruluk ve sinirlilik yer alır.

Menopoz semptomlarını azaltmak için geleneksel olarak adaçayı kullanılmıştır.

Adaçayındaki bileşiklerin östrojen benzeri özelliklere sahip olduğuna ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olmak ve sıcak basmaları ve aşırı terlemeyi tedavi etmek için beyninizdeki belirli reseptörlere bağlanmalarına izin verdiğine inanılıyor

Bir çalışmada, bir adaçayı takviyesinin günlük kullanımı, sekiz hafta boyunca sıcak basmaların sayısını ve yoğunluğunu önemli ölçüde azalttı.

ÖZET

Adaçayı, sıcak basması ve sinirlilik gibi menopoz semptomlarının yoğunluğunu ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Kan Şekeri Seviyesini Düşürebilir

Adaçayı yaprakları geleneksel olarak şeker hastalığına karşı bir çare olarak kullanılmıştır.

İnsan ve hayvan araştırmaları, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bir çalışmada, adaçayı özü, spesifik bir reseptörü aktive ederek tip 1 diyabetli sıçanlarda kan şekeri seviyelerini düşürdü. Bu reseptör aktive edildiğinde, kandaki fazla serbest yağ asitlerinin temizlenmesine yardımcı olabilir ve bu da insülin duyarlılığını artırır

Tip 2 diyabetli farelerde yapılan bir başka çalışmada, adaçayı çayının aynı hastalığa sahip kişilerde kan şekerini yönetmek için reçete edilen bir ilaç olan metformin gibi davrandığını buldu

İnsanlarda, adaçayı yaprağı özütünün kan şekerini düşürdüğü ve insülin duyarlılığını iyileştirdiği, başka bir anti-diyabet ilacı olan rosiglitazon

Bununla birlikte, adaçayı diyabet tedavisi olarak önermek için hala yeterli kanıt yoktur. Daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç var.

ÖZET

Adaçayı, insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerini düşürebilirken, daha fazla insan araştırmasına ihtiyaç vardır.

6. Hafıza ve Beyin Sağlığını Destekleyebilir

Adaçayı, beyninizi ve hafızanızı çeşitli şekillerde desteklemeye yardımcı olabilir.

Birincisi, beyninizin savunma sistemini tamponladığı gösterilen antioksidan görevi görebilecek bileşiklerle yüklüdür

Ayrıca hafızada rolü olan kimyasal haberci asetilkolinin (ACH) parçalanmasını durdurduğu görülüyor. ACH seviyeleri Alzheimer hastalığında düşüyor gibi görünmektedir

Bir çalışmada, hafif ila orta derecede Alzheimer hastalığı olan 39 katılımcı, dört ay boyunca günde 60 damla (2 ml) adaçayı özü takviyesi veya bir plasebo tüketti.

Adaçayı özütünü alanlar, bellek, problem çözme, akıl yürütme ve diğer bilişsel yetenekleri ölçen testlerde daha iyi performans gösterdi

Sağlıklı yetişkinlerde, adaçayının düşük dozlarda hafızayı geliştirdiği gösterilmiştir . Daha yüksek dozlar ayrıca ruh halini yükseltti ve uyanıklığı, sakinliği ve hoşnutluğu artırdı

Hem genç hem de yaşlı yetişkinlerde, adaçayı hafızayı ve beyin işlevini geliştiriyor gibi görünmektedir

ÖZET

Araştırmalar, adaçayının Alzheimer hastalığının hafızasını, beyin fonksiyonunu ve semptomlarını iyileştirebileceğini gösteriyor.

7. 'Kötü' LDL Kolesterolü Düşürebilir

ABD'de her dakika birden fazla kişi kalp hastalığından ölüyor

Yüksek "kötü" LDL kolesterol, üç Amerikalıdan birini etkileyen önemli bir kalp hastalığı risk faktörüdür

Adaçayı, atardamarlarınızda birikip potansiyel olarak hasara neden olabilecek "kötü" LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Bir çalışmada, günde iki kez adaçayı tüketmek, "kötü" LDL kolesterolü ve toplam kan kolesterolünü düşürürken, sadece iki hafta sonra "iyi" HDL kolesterolü yükseltti

Diğer bazı insan çalışmaları, adaçayı özü ile benzer bir etkiyi göstermektedir

ÖZET

Adaçayı ve adaçayı ürünlerinin alımının "kötü" LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve "iyi" HDL kolesterol seviyelerini yükselttiği gösterilmiştir.

8. Bazı Kanserlere Karşı Koruyabilir

Kanser, hücrelerin anormal şekilde büyüdüğü başlıca ölüm nedenidir.

İlginç bir şekilde, hayvan ve test tüpü çalışmaları, adaçayının ağız, kolon, karaciğer, serviks, göğüs, deri ve böbrek de dahil olmak üzere belirli kanser türleriyle savaşabileceğini göstermektedir

Bu çalışmalarda adaçayı özleri sadece kanser hücrelerinin büyümesini bastırmakla kalmaz, aynı zamanda hücre ölümünü de uyarır.

Bu araştırma cesaret verici olsa da, adaçayının insanlarda kanserle mücadelede etkili olup olmadığını belirlemek için insan çalışmalarına ihtiyaç vardır .

ÖZET

Test tüpü ve hayvan araştırmaları, insan araştırmasına ihtiyaç duyulmasına rağmen adaçayının belirli kanser hücreleriyle savaşabileceğini öne sürüyor.

9–11. Diğer Potansiyel Sağlık Faydaları

Adaçayı ve bileşikleri, diğer sağlık yararları ile bağlantılıdır.

Bununla birlikte, bu faydalar kapsamlı bir şekilde araştırılmamıştır.

İshali hafifletebilir: Taze adaçayı ishal için geleneksel bir çare. Test tüpü ve hayvan çalışmaları, bağırsağınızı gevşeterek ishali hafifletebilecek bileşikler içerdiğini buldu.

Kemik sağlığını destekleyebilir: Adaçayının bol miktarda sunduğu K vitamini kemik sağlığında rol oynar . Bu vitamindeki bir eksiklik, kemik incelmesi ve kırıklarla bağlantılıdır

Cilt yaşlanmasına karşı savaşabilir: Birkaç test tüpü çalışması, adaçayı bileşiklerinin kırışıklıklar gibi yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

ÖZET

Adaçayı, ishali gidermek, kemik sağlığını desteklemek ve cilt yaşlanmasını önlemek gibi diğer potansiyel sağlık yararlarıyla ilişkilendirilmiştir.

12. Diyetinize Eklemesi Kolay

Adaçayı çeşitli şekillerde gelir ve çeşitli şekillerde kullanılabilir.

Taze adaçayı yaprakları güçlü bir aromatik tada sahiptir ve en iyi yemeklerde idareli kullanılır.

Diyetinize taze adaçayı eklemenin bazı yolları:

Çorbaların üzerine garnitür olarak serpin.

Kızartma yemeklerinde bir doldurma ile karıştırın.

Adaçayı yağı yapmak için doğranmış yaprakları tereyağı ile birleştirin .

Doğranmış yaprakları domates sosuna ekleyin.

Omlette yumurta ile servis yapın.

Kurutulmuş adaçayı aşçılar tarafından sıklıkla tercih edilir ve öğütülür, ovalanır veya bütün yapraklar halinde gelir.

Kurutulmuş adaçayı kullanmanın bazı yolları:

Etler için bir ovucu olarak.

Kavrulmuş sebzeler için baharat olarak .

Daha topraksı bir tat için patates püresi veya kabak ile birleştirilir.

Adaçayı çayı ve adaçayı özü takviyeleri gibi adaçayı ürünleri de satın alabilirsiniz.

ÖZET

Adaçayı inanılmaz derecede çok yönlüdür ve çorbalara, güveçlere ve pişmiş yemeklere eklenmesi kolaydır. Taze, kurutulmuş veya öğütülmüş olarak mevcuttur.

ADAÇAYI ZARARLARI

Adaçayı, bildirilen hiçbir yan etki olmaksızın güvenli kabul edilir