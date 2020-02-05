ADAÇAYI DEDİ, ÇUVAL DOLUSU UYUŞTURUCU ÇIKTI

05.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:34

Bayrampaşa'da bekçiler 1 çuval dolusu bonzai ele geçirdi. Çuvaldakilerin adaçayı olduğunu söyleyen ve gözaltına alınan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. Mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiye GBT denetimi yaptı. GBT'si temiz çıkan Sezai S.'nin üst aramasında da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sezai S.'nin paniklediğini gözlemleyen bekçiler yanındaki çuvalın kendisine ait olup olmadığını sordu.

ADAÇAYI DEDİ UYUŞTURUCU ÇIKTIÇuvalın kendisine ait olduğunu belirten Sezai S. içindekilerin de adaçayı olduğunu söyledi. Bekçiler tarafından açılan çuvaldaki maddenin bonzai diye tabir edilen sentetik karışımlı uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

BEKÇİLER YAKALAYIP NARKOTİK ŞUBEYE TESLİM ETTİGözaltına alınan Sezai S. önce Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliğine buradaki işlemlerin ardından da 15 kilo uyuşturucu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü: ------------------Ele geçirilen uyuşturucu maddenin fotoğrafı-Şüphelinin fotoğrafı

Kaynak: DHA

- İstanbul