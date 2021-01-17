ADAC Opel e-Rally Cup'ın takvimi belirlendi

Mayıs 2021'de ilk sezonu ile start alacak dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupası ADAC Opel e-Rally Cup'ın yarış takvimi belirlendi.

Sezon hazırlığı kapsamında aralık ayında ralli simülasyonları yapıldı. Opel Corsa-e Rally planlandığı gibi mart ayında müşteri ekiplerine teslim edilecek.

ADAC Opel e-Rally Cup'ın ilk sezonununda sekiz yarış planlanıyor. Bunların yarısı Alman Ralli Şampiyonası'na (DRM) dahil olarak koşulacak. Buna ek olarak, 70 kilometrelik özel etaplardan oluşan tek günlük ulusal yarış etkinliği, Rally-e 70 kapsamında da üç yarış koşulacak. Ekipler ayrıca Ağustos ayının son haftasında çok özel bir yarışa dahil olacaklar. Yarışçılar, Zlín çevresinde koşulan ve Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Çek Cumhuriyeti ayağı olan Barum Rallisi'nde uluslararası seyirci önünde parkura çıkacak.

Yarışçılar, 7-8 Mayıs'ta ADAC Rallye "Rund um die Sulinger Bärenklaue" ile sezon başlamadan önce, nisan ayında yapılacak özel bir test etkinliğinde Opel Corsa-e Rally yarış otomobilini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Daha önceki ADAC Opel Rally Cup etkinliklerinde olduğu gibi yarışçıları toplam 100 bin avroluk para ödülü bekliyor. En hızlı genç yetenekler ADAC Opel Rally Junior Team 2022 kapsamında yeni Opel Corsa Rally4 ile uluslararası parkurlara çıkma fırsatı kazanacak.

Dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupasının başlangıcını dört gözle beklediklerini ifade eden Opel Motorsporları Direktörü Jörg Schrott: "Son aylarda yaşanan zorlu koşullara rağmen Opel Corsa-e Rally'nin geliştirilmesi ve ADAC Opel e-Rally Cup'ın ilk sezonunun tasarımı tamamlandı. Baharda yapılacak ilk start için dört gözle bekliyoruz. Elektrikli rallinin yalnızca sürdürülebilir değil, aynı zamanda kesinlikle heyecan verici olduğunu göstermek için yarışçılar ve izleyenler için çekici bir paket oluşturduğumuza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

ADAC Motorsporları Başkanı Thomas Voss ise şunları söyledi: "Genç yetenekleri, Alman Ralli Şampiyonası ve ulusal R70 yarışları olmak üzere keyifli bir sezon bekliyor. Çek Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Ralli Şampiyonası'nın bir ayağına dahil olmak ADAC Almanya Rallisinin eksikliğini telafi ediyor. Geçtiğimiz aylar yoğun ve zorlu geçti. İlkbaharda her şeyin yolunda gitmesini bekliyoruz." dedi.

ADAC Opel e-Rally Cup 2021