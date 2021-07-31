ADA VAPURUNDAN DENİZE DÜŞTÜ; YOLCULAR KURTARDI

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA KINALIADA-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA KINALIADA-Bostancı seferini yapan vapurda bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen kişiyi vapurdakiler can simidi atarak kurtardı. O anlar vapurdaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay dün öğle saatlerinde Kınalıada-Bostancı vapurundan meydana geldi. İddialara göre vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Vapurdaki yolcular bağırarak gemi kaptanına seslerini duyurmaya çalıştı. Denize düşen kişiyi kurtarmak için vapurdaki yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu. Vapurdaki yolculardan biri elbiselerini çıkararak denize atladı. Denize düşen kişi can simidiyle boğulmaktan kurtardı. Ağzından köpük çıkan ve sara hastası olduğu iddia edilen kişi gemiye çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı