"Ada treni" yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak
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"Ada treni" yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak

'Ada treni' yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

"Ada treni" olarak bilinen ve hat yenileme çalışmaları tamamlanan Adapazarı-Pendik arasında yolcu taşıyacak trenler, yarın itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

"Ada treni" olarak bilinen ve hat yenileme çalışmaları tamamlanan Adapazarı-Pendik arasında yolcu taşıyacak trenler, yarın itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

AA muhabirinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) aldığı bilgiye göre, işletmeciliği TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan söz konusu trenler, bir süredir Mithatpaşa-Pendik arasında işletiliyordu.

TCDD'nin Mithatpaşa-Adapazarı hat kesiminde yaptığı altyapı çalışmalarıyla katener hattında (elektrik telleri) 65 direk ve 4 bin metre tel yenilendi. Bazı kesimlerde ray değiştirme işlemleri tamamlandı.

Yolcu memnuniyeti, hızlı ve konforlu ulaşım için başlatılan elektrifikasyon sistemleri de iyileştirilip hizmete alındı.

Ada trenleri, Adapazarı-Pendik arasında 296 yolcu kapasiteli 4 pulman vagonla, günde karşılıklı 5 sefer yaparak 10 istasyonda hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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