Ada seferlerine fırtına engeli
Haberler » Güncel » Ada seferlerine fırtına engeli - Haber

Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de deniz üzerinden boğaz ve ada ulaşımlarını sağlayan GESTAŞ, elverişsiz hava şartları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu.

14.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:20
Ada seferlerine fırtına engeli

'de deniz üzerinden boğaz ve ada ulaşımlarını sağlayan GESTAŞ, elverişsiz hava şartları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiğini duyurdu. GESTAŞ resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "14.12.2019 Cumartesi günü Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler