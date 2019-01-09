Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'de, yarın Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Bozcaada-Geyikli hatlarındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA