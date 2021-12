Ada Sanlıman'ın ilk tekli çalışması "O Günler"in basın tanıtımı yapıldı

Caz, R&B, soul gibi farklı müzik türlerini birleştiren Ada Sanlıman, "O Günler" adlı yeni çalışmasını basın mensuplarıyla paylaştı.

New York'taki caz okulu Parsons'a bağlı, New School for Jazz and Comtemporary Music'de eğitim gören Sanlıman, ilk tekli çalışmasını Soho House'da tanıttı.

Gecede canlı performans da sergileyen genç müzisyeni yakın dostları da yalnız bırakmadı.?

Daha önce Selda Bağcan'ın ve Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği "O Günler"i Ada Sanlıman kendine has yorumuyla yeniden seslendirdi.

Sözleri Ülkü Aker imzasını taşıyan şarkının düzenlemesini ve prodüktörlüğünü Genco Arı üstlendi.

DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi ise bugün saat 17.15'te YouTube'da yayınlanacak.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

