Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

Ada Masalı'nın yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşamayacak. Dizinin yeni bölümü yerine özel bölüm ekrana gelecek. Projenin sıkı takipçileri "Ada Masalı bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

Ada Masalı'nın yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşamayacak. Dizinin yeni bölümü yerine özel bölüm ekrana gelecek. Projenin sıkı takipçileri "Ada Masalı bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

ADA MASALI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kurban Bayramı nedeniyle Ada Masalı'nın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Saat 20.00'de dizinin özel bölümü yer alacak.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.