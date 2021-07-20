Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ada Masalı'nın yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşamayacak. Dizinin yeni bölümü yerine özel bölüm ekrana gelecek. Projenin sıkı takipçileri "Ada Masalı bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman?

Ada Masalı'nın yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşamayacak. Dizinin yeni bölümü yerine özel bölüm ekrana gelecek. Projenin sıkı takipçileri "Ada Masalı bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?" sorusuna cevap arıyor. Peki, Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

ADA MASALI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kurban Bayramı nedeniyle Ada Masalı'nın yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Saat 20.00'de dizinin özel bölümü yer alacak.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Kadir Doğulu Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Şaban Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ada Masalı yeni bölüm neden yok? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 16:36:07. #1.16#

title