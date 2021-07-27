Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 6. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 6. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 6. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 6. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler. Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 6. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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