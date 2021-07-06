Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 4. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 5. fragmanı yayınlandı mı?
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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 4. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 5. fragmanı yayınlandı mı?

Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 4. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 5. fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 4. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 5. bölüm bugün var mı, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Hakan'ı karşısında görünce çok şaşırır. Hakan'ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran'ı zor durumda bırakır. Bu sırada Eylül ve Adar'ın nişan partisi yaklaşmaktadır. Eylül, her yerin çiçeklerle donatılmasını ister. Haziran, Ada'nın tek çiçekçisine gittiğinde bütün çiçeklerin önceden alınmış olduğunu anlar. Çiçekler için İdil'le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz'la bir yolculukta bulur. Parti için her şey hazırlandığında genç nişanlı çift büyük bir kavgaya tutuşur; Haziran kavgaya Poyraz'ın söylediği bir şeyin neden olduğunu öğrenir... Poyraz ise kendini son derece haklı görmektedir. İkili bu sorunu çözmeye çalışırken Haziran'ın sırrını bir kişi daha öğrenmek üzeredir.

ADA MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 4. bölüm bugün var mı? Ada Masalı 5. fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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