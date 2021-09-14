Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 13. bölüm saat kaçta? Ada Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 13. bölüm saat kaçta? Ada Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 13. bölüm saat kaçta? Ada Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 13. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Her yıl düzenlenen hayır kermesi bu sene ada halkı için daha da heyecanlı bir hâl alacaktır. Zira kermesin yapılacağı günden bir gün önce büyük bir haberle çalkalanır ortalık; Haziran ve Poyraz sevgili olmuştur. Bu haber kimilerini sevince boğarken, kimileri için felaket demektir. İdil'in yalanını öğrenen Aliye bir taraf seçmek konusunda zorlanmaktadır. Haziran'ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil'in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir. Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu'dan bir şeyler yapmasını ister. Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batu için de işler zorlaşmaya başlamıştır artık. Haziran ve Poyraz'ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Alper ve Melisa'nın öpüştüğünü öğrenen Biricik, giderek büyüyen bir tehlikeye dönüşmektedir. Melisa ve Alper sakladıkları sırrın altında ezildikçe Biricik daha büyük bir oyunun içine iter onları. Haziran ve Poyraz'ı ayırmak için Poyraz'ın geçmişini kurcalayan Batu, nihayet bir sonuca ulaşır. İdil ise gerçek bir aşkın karşısında bir yalanla mücadele edilemeyeceğini henüz fark etmemiştir.

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Haber: Ada Masalı yeni bölüm ne zaman? Ada Masalı 13. bölüm saat kaçta? Ada Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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