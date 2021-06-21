Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 2. bölüm full izle! Ada Masalı 3. fragmanı yayınlandı mı?
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Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 2. bölüm full izle! Ada Masalı 3. fragmanı yayınlandı mı?

Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 2. bölüm full izle! Ada Masalı 3. fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR canlı izle! Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Ada Masalı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı canlı izle, Ada Masalı STAR canlı izle! Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Ada Masalı canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, ne zamandır hayalini kurduğu Tokyo'daki pozisyon için patronu Doygun'la görüşmeye gider. Ancak hayalindeki terfiyi almak için patronuna bir konuda yardım etmesi gerekecektir: Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmalıdır. Haziran, bahsedilen araziye gittiğinde Poyraz'la tanışır. Poyraz onu turist kafilesiyle beraber fabrikadan atmaya çalışır. Daha ilk andan birbirlerine gıcık olurlar. Bu sırada Haziran patronun ihtiyacı olan bilgiye ulaşır. Çok sevdiği İstanbul'a dönmek için sabırsızlanırken yıllardır görmediği teyzesiyle karşılaşır. Vapuru da kaçırınca mecburen Ada'da kalırlar. Ne olduğunu anlayamadan kendisini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulan Haziran çok geçmeden patronu tarafından yanlış yönlendirildiğini öğrenir. Dahası istemeden zarar verdiği kişinin Poyraz olduğunu anlar. Neden olduğu zararı düzeltmeyi kafasına koyan Haziran, Poyraz'a bir teklifle gider.

ADA MASALI CANLI İZLE (30.00)

ADA MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 2. bölüm full izle! Ada Masalı 3. fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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