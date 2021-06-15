Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 1. bölüm full izle! Ada Masalı 2. fragmanı yayınlandı mı?
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Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 1. bölüm full izle! Ada Masalı 2. fragmanı yayınlandı mı?

Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 1. bölüm full izle! Ada Masalı 2. fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı Star canlı izle! Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Ada Masalı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı canlı izle, Ada Masalı Star canlı izle! Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Ada Masalı canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

ADA MASALI KONUSU NE?

Yaz akşamları seyirciyi televizyonlarının başından alıp büyülü bir ada atmosferine götürecek olan Ay Yapım'ın yeni yaz dizisi 'Ada Masalı'nın tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizinin yayınlanan tanıtımında, şehir hayatını seven 'Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam' diyen Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile arazisini satmaya ikna etmeye geldiği doğma büyüme adalı olan Poyraz'ın (Alp Navruz) hikayesine dair ipuçları veriliyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

ADA MASALI CANLI İZLE (20.00)

ADA MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Ada Masalı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Ada Masalı 1. bölüm full izle! Ada Masalı 2. fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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