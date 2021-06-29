Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı hangi adada çekiliyor?
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Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı hangi adada çekiliyor?

Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı hangi adada çekiliyor?
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Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un oynadığı Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor diye aratılmakta. Dizinin ilk bölümünden itibaren merak edilmeye başlanan Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekimler hangi adada çekiliyor? Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı oyuncuları kimler? Kırlangıç Adası nerede yer almaktadır?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un oynadığı Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor diye aratılmakta. Dizinin ilk bölümünden itibaren merak edilmeye başlanan Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekimler hangi adada çekiliyor? Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı oyuncuları kimler? Kırlangıç Adası nerede yer almaktadır? İşte detaylar haberimizde…

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı Teselya bölgesinde bulunan bir ada.
Ada, İskados, Skopelos adalarını da bulunduğu Şeytan Adaları'nın bir parçası.
Kırlangıç Adası Yunanistan'ın Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.
Ancak dizi Kırlangıç Adası'nda değil İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekimler hangi adada çekiliyor?

ADA MASALI OYUNCULARI

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekimler hangi adada çekiliyor?

ADA MASALI KONUSU

Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz'ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz'ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak.

Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı çekimler hangi adada çekiliyor?
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Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Ada Masalı hangi adada çekiliyor? - Haberler
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