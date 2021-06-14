Ada Masalı nerede çekiliyor, hangi adada çekiliyor? Sığırcık nerede?

Star TV ekranlarında yakın zamanda yayınlanacak olan yeni dizi Ada Masalı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler gibi sorular, dizinin takipçileri tarafından ilgi odağı oldu. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor, hangi adada çekiliyor? Sığırcık nerede?

Yaz için ekranların renklemeye başladığı televizyon dünyası yeni bir diziye merhaba demeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un bulunduğu Ada Masalı dizisi Star TV ekranlarından seyircisine merhaba demek için geri sayıma başlıyor.

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisi İzmir'de Sığırcık ilçesinde çekiliyor.

ADA MASALI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ada Masalı dizisinin 15 Haziran Salı günü Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı açıklandı. Dizi 20.00'da seyircilerle buluşacak.

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?



Ada Masalı 1. bölüm konusu aşağıdaki gibidir:

Haziran, hayal ettiği Tokyo'daki pozisyon için patronuyla konuşur. Ancak isteğinin gerçekleşmesi için patronuna yardım etmesi gerekir. Kırlangıç Adası'na gidip arsasını satmamak için direnen, Ada'nın da gelişiminin önünü tıkayan huysuz adamın bir açığını bulmak zorunda kalacaktır.

Arazi'ye giden Haziran, Poyraz ile tanışır. Poyraz, Haziran'ı turist kafilesiyle birlikte fabrikadan yollamaya çalışır. İyi bir şekilde tanışmayan ikili birbirine gıcık olur. Patronunun talep ettiği bilgiye ulaşan Haziran geri döner. Yolculuk esnasında uzun zamandır görmediği teyzesine rastlar.

Vapuru kaçıran Haziran, Ada'da kalmak zorundadır. Olayların hızına yetişemeyen Haziran kendini Poyraz'la dans yarışmasında dans ederken bulur. Yaşadıklarının sonucunda patronu tarafından oyuna getirildiğini farkına varır.

Poyraz'a zarar verdiğini anlayan Haziran, neden olduğu hatayı düzeltmek ister. Bu hatayı düzeltmek için Poyraz'a bir teklif yapmayı planlar.

OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ada Masalı dizisinin oyuncularının isimleri aşağıda verilmiştir: