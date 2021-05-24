Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? Ada Masalı ilk bölüm fragmanını izle!

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Star Tv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı dizisinde bir aşk hikayesi konu edinecek. Ada Masalı oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? Ada Masalı ne zaman, saat kaçta? Ada Masalı hangi gün, hangi kanalda? Ada Masalı oyuncu kadrosu nedir? Ada Masalı ilk bölüm fragmanını izle!

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Star Tv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı dizisinde bir aşk hikayesi konu edinecek. Ada Masalı oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? Ada Masalı ne zaman, saat kaçta? Ada Masalı hangi gün, hangi kanalda? Ada Masalı oyuncu kadrosu nedir? Ada Masalı ilk bölüm fragmanını izle! İşte detaylar haberimizde...

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

ADA MASALI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dizinin ne zaman başlayacağı kesin olarak belli değil. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiği zaman haberimize eklenecektir.

ADA MASALI İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLE!