Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Star TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Yaz dizilerinden Ada Masalı bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor! Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan (Haziran), Alp Navruz'un paylaştığı dizi heyecanla bekleniyor. Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

15 Haziran Salı (bu akşam) ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan AY Yapım'ın romantik dizisi Ada Masalı heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ( Haziran), Alp Navruz gibi isimler yer alıyor. İlgi çekici konusuyla seyirciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülen dizide genç oyuncu Ayça Ayşin Turan dikkat çekiyor.Peki, Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ada Masalı Haziran kimdir? İşte detaylar!

ADA MASALI HAZİRAN KİMDİR?

Ayça Ay?in Turan, 25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğan Türk dizi ve film oyuncusudur.

İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan "Arıza" dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.

Rol Aldığı Film

2015 Sevimli Tehlikeli Zeliş Başrol Oyuncusu Sinema Filmi

Rol Aldığı Diziler

  • 2011-2012 Dinle Sevgili Gülfem Yardımcı Oyuncu FOX
  • 2013-2016 Karagül Ada Şamverdi Yardımcı Oyuncu FOX
  • 2016 Altınsoylar Burcu Günebakan Başrol Oyuncusu Kanal D
  • 2017-2018 Meryem Meryem Akça Sargun Başrol Oyuncusu Kanal D
  • 2018-2019 Hakan: Muhafız Leyla Sancak Başrol Oyuncusu Netflix
  • 2020 Zemheri Firuze Pınar Başrol Oyuncusu Show TV
  • 2020-2021 Arıza Halide Gürkan Başrol Oyuncusu Show TV
  • 2021 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncu Star TV
  • 2021- Ada Masalı Haziran Başrol Oyuncusu Star TV
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Diego Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:09:26. #1.15#

title