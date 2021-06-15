Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarına yepyeni bir dizi geliyor. Yaz dizilerinden Ada Masalı bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor! Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan (Haziran), Alp Navruz'un paylaştığı dizi heyecanla bekleniyor. Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

15 Haziran Salı (bu akşam) ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan AY Yapım'ın romantik dizisi Ada Masalı heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ( Haziran), Alp Navruz gibi isimler yer alıyor. İlgi çekici konusuyla seyirciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülen dizide genç oyuncu Ayça Ayşin Turan dikkat çekiyor.Peki, Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ada Masalı Haziran kimdir? İşte detaylar!

ADA MASALI HAZİRAN KİMDİR?

Ayça Ay?in Turan, 25 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğan Türk dizi ve film oyuncusudur.

İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan "Arıza" dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.

Rol Aldığı Film

2015 Sevimli Tehlikeli Zeliş Başrol Oyuncusu Sinema Filmi

Rol Aldığı Diziler