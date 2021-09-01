Ada Masalı bitiyor mu? Ada Masalı bitecek mi? Ada Masalı bitecek mi? Ada Masalı final bölüm ne zaman? Ada Masalı final mi yapıyor?

Star TV'nin sevilen yapımı Ada Masalı'nın bitip, bitmeyeceği son dönemde merak edilmekte. Peki, Ada Masalı bitiyor mu? Ada Masalı bitecek mi? Ada Masalı bitecek mi? Ada Masalı final bölüm ne zaman? Ada Masalı final mi yapıyor?

Star TV'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı ile ilgili final yapıp, yapmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Vatandaşlar son dönemde internette Ada Masalı ile ilgili en çok "Ada Masalı bitiyor mu? Ada Masalı bitecek mi? Ada Masalı bitecek mi? Ada Masalı final bölüm ne zaman? Ada Masalı final mi yapıyor?" sorularını aratmakta. İşte Ada Masalı final yapacak mı? sorusunun cevabı haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ADA MASALI BİTİYOR MU?

Baş rollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, yaz aylarında yayın hayatına başlamıştı. Vatandaşlar tarafından bitip, bitmeyeceği merak edilen Ada Masalı şu an için yayınlanmaya devam etmektedir. Bu nedenle yakın zaman içerisinde final yapılmayacaktır.