Ada Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? 13. bölümde neler olacak, fragmanı çıktı mı?

Ada Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ekranların sevilen dizisi Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı 12. bölüm bugün var mı, Ada Masalı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. Ada Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? 13. bölümde neler olacak, fragmanı çıktı mı? İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Ada Masalı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Ada Masalı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, Ada Masalı bölüm bugün mü, Ada Masalı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Ada Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? 13. bölümde neler olacak, fragmanı çıktı mı?

ADA MASALI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü bölümden sonra 13. bölüm fragmanı yayınlanacak.

ADA MASALI 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Batu'nun planı işe yaramıştır. Poyraz'dan yediği yumruk amacına ulaşmış, Haziran ve Poyraz arasında bir kırılmaya sebep olmuştur. Ancak Batu'nun henüz bilmediği şey, bu olayın Poyraz'da bambaşka etkilerinin de olduğudur. Poyraz'ın karanlık geçmişi üzerindeki perde aralanmaya başlamıştır bir kere… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Melisa ve Alper'in kısa yakınlaşması başlarını hiç beklemedikleri belalara sokacaktır. Biricik'i korumak adına söylenen yalanlar zamanla içinden çıkılmaz bir oyuna dönüşecektir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Adada yalanlar üzerine bir oyun kuran bir başka kişi de İdil'dir. Poyraz'ın ilgisini kazanmak için söylediği yalanın nerelere varabileceğini görmeye başlayacaktır.

Haziran, bir yandan Poyraz'la Batu'nun kavgasının sebebini öğrenmeye çalışırken bir yandan da Poyraz'la aralarındaki köprülerin yıkılmamasını sağlamaya çalışır. Ancak Poyraz bunu hiç de kolaylaştırmıyordur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Batu'nun her seferinde işin içinden sıyrılması, kendini suçsuz gösterecek hamleler yapması Poyrazı daha da zor bir duruma sokmaktadır. Ancak her şeye rağmen Poyraz ve Haziran aşka tutunmaya çabalayacaktır. Ancak artık aşklarının karşısında bir değil iki güçlü düşman vardır.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.