Ada'daki Yangında Yaralanan Atlar Hayvan Hastanesine Götürüldü

Büyükada'da iki ahırdaki yangında yaralanan 3 at tedavileri için bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ahırların bulunduğu alanda çıkan ve 9 atın telef olduğu 3 atın yaralandığı yangının ardından harekete geçti. Yangında yaralanan 3 at, tedavileri için ekipler tarafından bir kamyonete bindirilerek Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralanan atların çıkarılması

-Kamyonete bindirilmeleri

-Belediye ekipleri

-İtfaiye ekiplerini tespit çalışmaları

Detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA