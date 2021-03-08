ADA coin yorum! Geri Sayım: Cardano (ADA) 31 Mart'ta Tam Ademi Merkeziyetçiliğe Ulaşacak

ADA coin yorum! Cardano'nun 1.800'den fazla havuzdan oluşan topluluk ağı, proje tam ademi merkeziyetçilik için gittiği için blok üretiminin% 100'ünden bir aydan kısa bir süre içinde sorumlu olacak.

Son zamanların en çok konuşulan altcoin'lerinden biri olan Cardano (ADA), oldukça dalgalı bir görünüm sergiliyor. 1.10 dolar ile 1.15 dolar arasında oldukça sert hareketler gösteren altcoin, yaşadığı son gerileme ile birlikte son 7 gündeki kazanımını %15 gibi önemli bir oranda geriye çekti.

ADA COİN YORUM!

IOHK'ya ait federasyon düğümleri ağını başlattıktan bir yıldan kısa bir süre sonra, Cardano, Mart 2021'in sonunda tam ademi merkeziyetçiliğe ulaşacak. Bu noktada, halihazırda kurulmuş olan 1.800'den fazla topluluk havuzundan oluşan ağ, tüm yenilerini üretmekten sorumlu olacaktır.

Cardano Tam Adem-i Merkezileştirmeye Gidiyor

Yaklaşan D (= 0) günü ile birlikte, popüler blockchain projesi Cardano'nun arkasındaki şirket olan IOHK, gelişimindeki en son dönüm noktasını vurgulayan bir gönderi yayınladı.

Cardano, bir aydan kısa bir süre içinde merkezileşme alanından çıkma yolunda ilerliyor. Gönderi , Shelley güncellemesinin Temmuz 2020'de yayınlanması üzerine geliştiricilerin, ağı, her bloğun IOHK'nın birleşik düğümler ağı tarafından üretilecek şekilde oluşturduğunu açıkladı.

Bu, kripto para birimi topluluğu içinde, böyle bir yaklaşım "ademi merkeziyetçiliğin antitezi" olduğu için bazı karışıklıklara neden oldu. Ancak açıklama, bu biraz tartışmalı kararı gelişmiş güvenlik ile haklı çıkardı - "kısa vadede hisse havuzu operatörü (SPO) ağı kurulup çalışır haldeyken akıllıca bir yaklaşım."

Ayrıca, Cardano'nun geliştiricileri, işlemlerin yüzde kaçının ( d olarak anılır) genesis düğümleri tarafından işleneceğini belirleyen parametreyi devir başına 0,02 oranında azaltan otomatik bir yeniden ayarlama süreci oluşturdu . Bu, her beş günde bir topluluk bloğu üretiminde% 2'lik bir artış anlamına gelir.

Bu nedenle, topluluk zaman içinde blok üretiminde daha önemli bir rol aldı ve bu da mevcut duruma yol açtı - blokların yalnızca% 12'si federe düğümler tarafından üretiliyor. Sayı, 31 Mart'ta sıfıra ( D = 0 Gün olarak da bilinir) ulaşana kadar kademeli olarak azalmaya devam edecektir .

Bunu yaptıktan sonra, " D = 0 gücü uçlara ittiğinden " ağ "tamamen merkezi olmayan" hale gelecektir

CARDANO (ADA) COİN NEDİR?

Cardano (ADA) merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı. Hoskinson ayrıca Ethereum'un kurucularından biri olarak biliniyor.

Cardano iddiaya göre bilimsel bir felsefeden evrilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain niteliği taşıyor. Cardano ayrıca Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında yer alıyor. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştiriyor. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanından kolektif biçimde çalışan uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşuyor. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.

Cardano'nın kullanacağı demokratik yönetişim sistemi, projenin zamanla evrim geçirmesine olanak tanırken, kendi kendini fonlayacak hazine sistemiyle de sürdürülebilirlik sağlayacak. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu gizliliği, sağlıklı bir denetimle birleştireceğini öne süren Cardano, bu sayede kendi oluşturduğu bu "denetimli bilgi işlem" tarzıyla daha geniş finansal katılıma önayak olmayı amaçlıyor.

Cardano, mülkiyet ve yönetim bakımından ayrılan üç kuruluş tarafından destekleniyor: Cardano ekosisteminin gelişimini yöneten İsviçre merkezli bağımsız kuruluş Cardano Vakfı; Cardano'yu tasarlayıp geliştiren IOHK ve Cardano'nun kâr amaçlı kısmını ticari iştiraklerle destekleyen kâr amaçlı iş kolu Emurgo.

Cardano'nun geliştirme yol haritası beş döneme ayrılıyor; Byron, Shelley, Goguen, Basho ve Voltaire. Her dönemin sıralı düzende birçok kod sürümü üzerinde geliştirilecek ve desteklenecek kendi özel fonksiyonları olsa da; tümünün gelişimi farklı sistemler üzerinde, paralel ve eşzamanlı olarak devam ediyor.

Cardano, blockchain'de herkese açık biçimde kaydedilen ADA işlem geçmişinin kullanıcılar tarafından da kontrol etmesini sağlayan kendi blok gezginine sahiptir..

Cardano Madenciliği ve Cardano Stake Nasıl Yapılır?

Cardano, Bitcoin'in aksine bir iş ispatı blockchain'i üzerinde çalışmıyor. Cardano, Ouroboros olarak bilinen, genel pay ispatı algoritmalardan çok daha spesifik bir yöntemle çalışan bir pay ispatı algoritmasına sahip. Ouroboros, zaman dilimlerini, "devre" (epoch) olarak adlandırılan parçalara ayırıyor. Bunu çalışmada mesai saatlerine benzetmek de mümkün. Her devre, Cardano blockchain'inde blokları yaratmak ve doğrulamakla görevli, seçilmiş bir zaman slotu lideri tarafından yönetiliyor. Bir slot lideri, bir devrede bloklarının %50 veya daha fazlasının üretmesi şartıyla eğer devresinde bir işlem blokunu yaratmazsa, sıra bir sonraki slot liderine geçiyor. Bloklardaki işlemler, slot liderleri tarafından üretilmelerinin ardından paylara bağlı olarak seçilen girdi doğrulayıcıları (input endorser) tarafından onaylanıyor. Bir devrede, birden fazla girdi doğrulayıcısı olabiliyor.

Ouroboros ödül sistemi, coin üretmek için büyük miktarda güç kullanan iş ispatına karşın bulunabilirlik ve işlem doğrulama için teşviklere sahip. Cardano blockchain'inde görev alanlara verilen ödüller üç paydaş arasında dağılıyor; girdi doğrulayıcılar, çok taraflı bilgi işlem paydaşları ve ve zaman slotu liderleri.

Cardano staking, yol haritasında bulunan Shelley döneminin bir özelliğidir. Mayıs 2020'de aktif hale gelen Shelley Teşvik Testneti, ADA sahiplerinin kendi paylarını devrederek ya da pay havuzu (stake pool) işleterek ödül kazanmalarını sağlıyor.

Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır?

Bu dijital para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından ADA satın alabilirsiniz. Bu kripto para birimi için en son borsaların listesi ve işlem çiftleri için piyasa çiftleri sayfamızı ziyaret edin. ADA, borsada veya bir depolama cüzdanında saklanabilir.

Son zamanlarda ADA ve DOT için BTC varlıklarını elden çıkarma sözü veren kripto para odaklı fon olan FD7 Ventures, Polkadot ve Cardano ekosistemlerinde çalışan ekiplere yapılan yatırımlara odaklanan 250 milyon dolarlık bir mikro fon kurdu.

FD7, DOT ve ADA için Hindistan'a gidiyor

BAE'nin Dubai şehrinde bulunan FD7, yönetim altında 1 milyar doların üzerinde varlığa (AUM) sahip kripto odaklı bir yatırım fonudur. Firma kısa süre önce 750 milyon dolarlık BTC hissesini elden çıkarma ve büyük miktarı ADA ve DOT'a tahsis etme konusunda cesurca planlarını açıkladı .