ADA Araştırma'ya göre 23 Haziran yarışını hangi aday önde götürüyor?
ADA Araştırma şirketi, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim yarışını Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'dan önde götürüyor
ADA Araştırma şirketi, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim yarışını Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın önünde götürüyor.
"Bugün İstanbul'da seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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