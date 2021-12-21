GİRESUN (Habermetre) - AD Scientific Index, "2022 Dünya Üniversiteleri ve Bilim Adamları Sıralaması" Yayınlandı…

Listede Giresun Üniversitesi'nden 69 isim yer aldı.

Dünyadaki üniversiteleri ve bilim adamlarını, H indeks, i10 indeks ve atıf sayısını baz alarak yıl bazında sıralayan "AD Scientific Index", 2022 raporunu yayınladı.

Yapılan sıralamada, ülke, bölge, dünya, temel alan ve branş sıralamaları ayrı ayrı gösterildi.

http://www. adscientificindex. com adresinden yayınlanan "AD Scientific Index" (Alper-Doger Scientific Index); i10 indeksi, H indeksi ve atıf sayılarının toplamına yer vererek; bunların son 5 yıldaki değerlerini "son 5 yıl/ toplam" oranını kullanarak dokuz parametreden hareketle bir sıralama oluşturdu.

Üniversitelerin ve bilim adamlarının akademik dünya içindeki yerini ve zaman içindeki gelişimini gösteren bu analiz tablosunda Giresun Üniversitesi'nden 69 öğretim üyesinin ismi yer alıyor.

( https://www. adscientificindex. com/? sort=desc&sortby=i&q=Giresun )

Öğretim üyelerimizi kutluyor, yeni yılda yapacakları çalışmalarda üstün başarılar diliyoruz.

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