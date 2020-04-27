Acun yüzündeki şişliğin nedenini anlattı Kanal D'de Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan televizyoncu Acun Ilıcalı, geçirdiği sağlık sorunundan ilk kez bahsetti.

2 yıl önce Survivor canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın o dönem estetik operasyon geçirdiği iddia edilmiş ve çokça tartışılmıştı. Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini anlattı. Acun Ilıcalı, "İyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu" diye ifade etti.