Acun'un Kanalında Doğum Sancısı Tutan Konuğu Apar Topar Götürdüler

Acun'un Kanalında Doğum Sancısı Tutan Konuğu Apar Topar Götürdüler

Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programında konuklardan Güngör Ete'nin canlı yayında doğum sancısı başlayınca apar topar götürdüler.

TV 8'de ekrana gelen, Serap Paköz'ün sunuculuğunu yaptığı Gerçeğin Peşinde programının bugünkü bölümünde sıradışı bir olay yaşandı.

BİR ANDA DOĞUM SANCISI BAŞLADI

Programın konuklarından Güngör Ete'nin canlı yayında bir anda doğum sancısı başladı. Stüdyoya gelen sağlık ekipleri Ete'yi sedyeyle apar topar Gaziosmanpaşa Şafak hastanesine kaldırdı.

SERAP PAKÖZ BİLGİ VERDİ

Hastaneden aldığı bilgileri seyirciyle paylaşan Serap Paköz, doğumun başladığını ve normal doğum olacağını söyledi.

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