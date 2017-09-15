Acun'la Evlenmeye Hazırlanan Şeyma Şubaşı Dövmesiyle Mesaj Veriyor

TV8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 19 Eylül'de evleneceği Şeyma Subaşı, sanat fuarı 'Contemporary İstanbul'un açılış davetine katıldı.

İNGİLİZCE DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın İngilizce dövmesi gözlerden kaçmadı.

"YAPABİLECEĞİNE İNANDI VE YAPTI"

Müge Gülşen'in haberine göre Şeyma Subaşı'nın dövmesinde "Yapabileceğine inandı ve yaptı" yazıyor olması merak uyandırdı

İşte Şeyma Subaşı'nın dövmesi;

