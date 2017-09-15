Acun'la Evlenmeye Hazırlanan Şeyma Şubaşı Dövmesiyle Mesaj Veriyor
19 Eylül'de Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı'nın yaptırdığı son dövmede "Yapabileceğine inandı ve yaptı" yazıyor.
TV8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 19 Eylül'de evleneceği Şeyma Subaşı, sanat fuarı 'Contemporary İstanbul'un açılış davetine katıldı.
İNGİLİZCE DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın İngilizce dövmesi gözlerden kaçmadı.
"YAPABİLECEĞİNE İNANDI VE YAPTI"
Müge Gülşen'in haberine göre Şeyma Subaşı'nın dövmesinde "Yapabileceğine inandı ve yaptı" yazıyor olması merak uyandırdı
İşte Şeyma Subaşı'nın dövmesi;