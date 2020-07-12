Acun Ilıcalı Yeni OPPO Reno3 Serisi ile "Hayatım Benim Koleksiyonum" diyor
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Acun Ilıcalı Yeni OPPO Reno3 Serisi ile "Hayatım Benim Koleksiyonum" diyor

OPPO'nun yeni modeli Reno3 Serisi'nin reklam kampanyasında, Acun Ilıcalı kendi koleksiyonunu anlatıyor.

Acun Ilıcalı Yeni OPPO Reno3 Serisi ile
12.07.2020 20:41 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:45

12.07.2020- Dünyanın telekomünikasyon devi OPPO, yeni modeli Reno3 Serisi'nin tanıtımında Acun Ilıcalı ile iş birliği gerçekleştiriyor. Acun Ilıcalı, "Hayatım Benim Koleksiyonum" diyerek; kendi hayatından koleksiyon değeri taşıyan anları paylaşırken; Yeni OPPO Reno3 Serisi'nin üstün fotoğraf ve video özelliklerinin de altını çiziyor. OPPO'nun yeni kampanyası, modern insanların birer "dijital koleksiyoner" olma fikrine dayanıyor. İnsanlar çektikleri fotoğraflarla, kaydettikleri videolarla sadece anı biriktirmiyorlar, aynı zamanda kendi koleksiyonlarını oluşturuyorlar.

Acun Ilıcalı, kızlarıyla kamera karşısında.

Yeni OPPO Reno3 Serisi'nin reklam filminin finalinde ise bizi bir sürpriz bekliyor. Acun Ilıcalı, kızları Yasemin ve Melisa ile kamera karşısına geçiyor. Acun'u ve kızlarını birlikte dans ederken ve eğlenceli videolar çekerken görüyoruz.

Yeni Oppo Reno3 Serisi

48 MP 4'lü arka kamera ve toplamda 108 megapiksellik görüntü kalitesi sağlayan OPPO Reno 3 Serisi, net fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlıyor. 7,7 milimetrelik inceliği ve 171 gr ağırlığa sahip modern bir tasarım sunuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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