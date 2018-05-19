Acun Ilıcalı ve Turabi Oyun Öncesi Konuştu: Diskalifiye Olsan Tarihe Geçersin
Acun Ilıcalı, oyun öncesi kendisine şikayete gelen Turabi'ye verdiği cevapla hem ekran başındakileri, hem yarışmacıyı şaşkına uğrattı.
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'ın son bölümüne Acun Ilıcalı ile Turabi arasında yaşanan diyalog damga vurdu.
ACUN'A ŞİKAYETE GİTTİ
Tahdit edildiğini öne süren ve Acun Ilıcalı'dan gerekeni yapmasını isteyen Turabi, almış olduğu cevapla neye uğradığını şaşırdı.
"DİSKALİFİYE OLSAN TARİHE GEÇERSİN"
Acun Ilıcalı, sözlerinin inandırıcı olmadığını belirten Turabi'ye, "Burada diskalifiye olsan tarihe geçersin" diyerek gözdağı verdi.
YORUMLAR (8)
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yav yeter hergün hergün acun ve saçmalıklarının haberini yapıyorsunuz şu saçmalıkları izleyip milletin beyni sulanıyor o ise ayrı bi konuCevap Yaz Yayından Kaldır
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tv ramazana olansaygisi bukadar iste ciplaklari gösteriyor icki markali reklamlar kumarlar iyiki cehennemvar hamdolsun yüce allahaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tutturabi seni çok seviyoruz senin hep arkandayız inan bizeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunlar GİBİ gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat baCevap Yaz 14 10 Yayından KaldırMESUT: Ne alaka şimdi....? Nasıl bağladın buraya bıravoTüm 8 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır