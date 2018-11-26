Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Boşanmak İçin Adliyeye Geldi

M:

Sonuna kadar haklısın. Olay hep bu karıları koruyan saçma sapan kanunlardan kaynaklanıyor kardeşim. Sonra hep suistimal işte aynı bu örnekteki gibi. Bi de çocuk varsa erkekler yandı hiçbir söz hakları kalmıyor bir de üzerine ömür boyu para ödüyoruz mal gibi