Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Boşanmak İçin Adliyeye Geldi
Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Silivri Adliyesi'ne girerken görüntülendi.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, bugün boşanıyor. Çift bugün anlaşmalı olarak boşandı.
ADLİYEYE GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Acun ılıcalı ve Şeyma Subaşı, Silivri Adliyesi'ne girerken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı 8 dakika süren davayla evliliklerini bitirdi.
4 AYDIR DİRENİYORLARDI
Ağustos ayından beri çiftin gündeminde boşanma konusunun olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın, evliliğini kurtarabilmek için 4 aydır direndiği belirtildi.
İkili adliyeye girerken böyle görüntülendi;
YORUMLAR (49)
-
Fransada evlenmişler Silivride boşandılar yinede uzun sürmüş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
kabak tadı verdiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Birgun biz erkekler ogrenecegiz kadinlara para yedirmemeyi ama o gun gelene kadar bu gibi tipler zaaflarimizdan yararlanmaya devam edecek simdi yatacak hicbir is yapmadan yolunu buldu ablamiz acunda derdi ne yansin onca yil yollarda para kazanacagim diye ugras simdi elin kizina verCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırM: Sonuna kadar haklısın. Olay hep bu karıları koruyan saçma sapan kanunlardan kaynaklanıyor kardeşim. Sonra hep suistimal işte aynı bu örnekteki gibi. Bi de çocuk varsa erkekler yandı hiçbir söz hakları kalmıyor bir de üzerine ömür boyu para ödüyoruz mal gibiYayından Kaldır
-
Acun abi ya çok üzüldüm inan ya ben Halil Ankara dan ben bir türlü bosayamiyorim ya eşimi beni eline aldı sen be kadar büyük yürekli bi insansın hayatına giren kadınları hemen silebiliyorsun senin yanında çalışmak istiyorum devlet memurlugundan istifa Edip .seni çok seviyorum abi ....Valla helal olsun .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır