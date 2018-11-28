Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Arasında İmzalanan Boşanma Protokolünün Detayları Belli Oldu

14 aylık evliliklerini 9 dakikalık dava sonucu bitiren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı arasında imzalanan protokole göre, Subaşı, kızı ve kendisi için aylık 125 bin lira nafaka alacak, evlendiği takdirde ise nafaka kesiecek. Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında kesinlikle konuşmayacak.

PROTOKOLE HARFİYEN UYMA SÖZÜ VERDİLER

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre, Silivri Adliyesi'ndeki boşanma davası Ilıcalı, avukatı Dr. Av. Hakan Öncel'in başvurusuyla açıldı. Taraflar imzaladıkları protokole harfiyen uyma taahhüdünde bulundu. İşte imzalanan o protokolün detayları:

10 MİLYONLUK EV ALINACAK

Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak. Şeyma Subaşı, mevcut oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek. Çiftin 5 yaşındaki kızı Melisa'nın velayeti annede olacak. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek. 29 yaşındaki Subaşı evlenirse 115 bin liralık nafakası ödenmeyecek. Taraflar aile yaşantıları, boşanma süreci ve birbirlerinin yakınlarıyla ilgili olarak basın, radyo, sosyal medya, televizyon ve internet siteleriyle birlikte üçüncü kişi, kurum ile kuruluşlara hiç bir şekilde yazılı veya sözlü açıklama yapamayacaklar.

PROTOKOL MAHKEME KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa'nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak. Taraflar yapılan protokolde taahhüt ettikleri maddelerin aksini yapamayacak. Ayrıca imzalanan bu protokol mahkeme kararı kesinleştikten sonra yürürlüğe girecek.