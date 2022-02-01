Acun Ilıcalı ve Mert Öcal Restleşti

Sürgün adasına tekrar giden Mert, yaptığı açıklamada, "Bir şey diyeceğim biz nasıl performans göstereceğiz. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Survivor yapmaya geldik, sürgün adasında takılıyoruz. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan." dedi. Daha sonra oylama için de açıklamalarda bulunan Mert, "Söyleyecek bir şeyim yok. Sistem açıkçası bana uygun sistem değil. Sürgün adası olduğunu bilseydim daha farklı bakardım. Bu gece düşüneceğim yarın akıbetimle ilgili karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI REST ÇEKTİ!..