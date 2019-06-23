Acun Ilıcalı oy kullandı

Acun Ilıcalı oy kullandı

ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı, oyunu Levent'te kullandı.

Acun Ilıcalı oy kullandı
ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı, oyunu Levent'te kullandı.
Lütfü Banat İlkokulu'nda da birçok ünlü ismin oyunu kullanmasının ardından Acun Ilıcalı da öğle saatlerinde oy kullanmaya geldi. Acun Ilıcalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.


 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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