Acun Ilıcalı oy kullandı
ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı, oyunu Levent'te kullandı.
ÜNLÜ yapımcı Acun Ilıcalı, oyunu Levent'te kullandı.
Lütfü Banat İlkokulu'nda da birçok ünlü ismin oyunu kullanmasının ardından Acun Ilıcalı da öğle saatlerinde oy kullanmaya geldi. Acun Ilıcalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.
- İstanbul
Lütfü Banat İlkokulu'nda da birçok ünlü ismin oyunu kullanmasının ardından Acun Ilıcalı da öğle saatlerinde oy kullanmaya geldi. Acun Ilıcalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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