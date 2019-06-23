ACUN ILICALI OY KULLANDI

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, oy kullandı.Levent'te bulunan Lütfü Banat İlkokulu'nda da birçok ünlü ismin oyunu kullanmasının ardından Acun Ilıcalı da öğle saatlerinde oy kullanmaya geldi. Acun Ilıcalı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Acun Ilıcalı'nın okula gelişi

-Oy kullanması

-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Açıklamaları

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Kaynak: DHA

- İstanbul