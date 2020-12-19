Son dakika haber | Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu
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Son dakika haber | Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu

19.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:37

Bir son dakika haberine göre Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu Vahşi Şeyler'in senaristi arkadaşının evinde ölü bulundu Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu Senarist Alper Alpözgen Şişli'deki arkadaşının evinde ölü bulundu.

Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu

Vahşi Şeyler'in senaristi arkadaşının evinde ölü bulundu

Senarist Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Senarist Alper Alpözgen Şişli'deki arkadaşının evinde ölü bulundu. Alpözgen'in Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacağı öğrenildi.

Olay, bugün 16.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Alpözgen dün gece bir arkadaşının evinde kaldı ve ilerleyen saatlerde arkadaşına, "Kendimi iyi hissetmiyorum" dedikten sonra uyudu.

Öğle saatlerinde Alpözgen'in yanına giden arkadaşı, onu uyandırmak istediğinde tepki vermediğini görünce panikledi ve bir başka arkadaşına haber verdi. Diğer arkadaşı da eve gelip Alpözgen'i uyandırmak istedi ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine iki arkadaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Cenaze Adli Tıp Morguna kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alpözgen'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemelerinin ardından Alpözgen'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"Vahşi Şeyler" dizisinin senaristliğini yapacaktı

Öte yandan, Alper Alpözgen'in kendisine ait bir kitabının olduğu, çeşitli projelerde senaristlik ve metin yazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Alpözgen'in, Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda yayına başlayacak olan dijital platformundaki "Vahşi Şeyler" isimli dizinin de senaristliğini yapacağı öğrenildi.

Son dakika haber | Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu
Son dakika haber | Acun Ilıcalı'nın yeni projesinde senaristlik yapacaktı, evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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