Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen fragmanı izle! Exxen platformu ne zaman açılacak? Exxen' de ilk ne yayınlanacak?
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Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen fragmanı izle! Exxen platformu ne zaman açılacak? Exxen' de ilk ne yayınlanacak?

15.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:47
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen fragmanı izle! Exxen platformu ne zaman açılacak? Exxen' de ilk ne yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'nın büyük yatırımlar yaptığı yeni platformu Exxen fragmanı izle! Exxen platformu ne zaman başlayacak? Exxen' de ilk ne yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'nın uzun süredir üstünde çalıştığı Exxen platformu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen fragmanı izle! Exxen platformu ne zaman açılacak? Exxen' de ilk ne yayınlanacak?

EXXEN NE ZAMAN AÇILACAK?

Twitter'daki ve Instagram'daki hesaplarından yerli platformu fragmanını duyurdu. Acun Ilıcalı, "Yeni dijital platformumuz EXXEN'de yakında beraberiz #Exxen" sözlerini kullandı.

EXXEN PLATFORMU İLK NE YAYINLANACAK?

Ilıcalı, proje tasarımı ve yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı Fightclup Exxen'den ilk fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Yarışmada eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan da yer alacak.

EXXEN FRAGMAN İZLE!

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