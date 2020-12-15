Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen fragmanı izle! Exxen platformu ne zaman açılacak? Exxen' de ilk ne yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'nın büyük yatırımlar yaptığı yeni platformu Exxen fragmanı izle! Exxen platformu ne zaman başlayacak? Exxen' de ilk ne yayınlanacak?