Acun Ilıcalı'nın Survivor'u Düzce'de çekeceği iddiası
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Acun Ilıcalı'nın Survivor'u Düzce'de çekeceği iddiası

11.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:35
Acun Ilıcalı'nın Survivor'u Düzce'de çekeceği iddiası

Reklam gelirlerinde düşüş yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'nın Survivor'u Türkiye'de çekmeye karar verdiği, hatta bunun için de Düzce'den 50 dönümlük arazi aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan şirket, haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Uzun yıllardır Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden olduğu ileri sürülmüştü. Hatta Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak için yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği iddia edildi.

"50 DÖNÜMLÜK ARAZİ ALDI" İDDİASI

Medyaradar'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünde 50 dönümlük bir çiftlik arazisini 18 milyon TL'ye satın aldığı konuşulmaya başlandı. Yerel gazetelerde ve internet sitelerinde satışın gerçekleştiği konusunda da haberler paylaşılmaya başlandı.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Ancak çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Acun Medya şirketi, arsa haberlerinin doğruluğu yansıtmadığını böyle bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

Doğruluk Kontrolü
Acun Ilıcalı'nın Survivor'u Düzce'de çekeceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Reklam gelirlerinde düşüş yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'nın Survivor'u Türkiye'de çekmeye karar verdiği, hatta bunun için de Düzce'den 50 dönümlük arazi aldığı iddia edildi.

Konu hakkında açıklama yapan şirket, haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

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