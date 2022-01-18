Acun Ilıcalı'nın sürprizi nedir? 18-19 Ocak Survivor Acun Ilıcalı'nın süprizi ne oldu? Açıklandı mı? Acun ne dedi?
18 Ocak 2022 Survivor ada konseyi devam ederken Acun Ilıcalı seyircilere özel bir sürpriz açıklayacağını ifade etti. Bunun ardından izleyiciler, Acun Ilıcalı'nın sürprizi nedir? 18-19 Ocak Survivor Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne oldu? Açıklandı mı? Acun ne dedi? merak etti. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın sürprizi nedir? Birazdan açıklanacak...
ACUN ILICALI'NIN SÜRPRİZİ NEDİR? ACUN ILICALI NE DEDİ?
Acun Ilıcalı bugünkü ada konseyinin sonunda seyircilere özel bir sürpriz açıklayacağını belirtti.
Acun Ilıcalı, "Yarışmacıların haberi yok. Onlar yarın öğrenecek. Bugün sizin bilmenizi istedik." açıklaması yaptı.
Henüz Acun Ilıcalı'nın süprizi nedir açıklanmadı. Reklamdan sonra açıklanacak. Takipte kalabilirsiniz.
SÜRPRİZ AÇIKLANDI
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamasında, çok ses getiren Sürgün Kampı uygulamasının devam edeceğini söyledi.