Acun Ilıcalı'nın sürprizi nedir? 18-19 Ocak Survivor Acun Ilıcalı'nın süprizi ne oldu? Açıklandı mı? Acun ne dedi?

18 Ocak 2022 Survivor ada konseyi devam ederken Acun Ilıcalı seyircilere özel bir sürpriz açıklayacağını ifade etti. Bunun ardından izleyiciler, Acun Ilıcalı'nın sürprizi nedir? 18-19 Ocak Survivor Acun Ilıcalı'nın sürprizi ne oldu? Açıklandı mı? Acun ne dedi? merak etti. İşte detaylar...