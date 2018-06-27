Acun Ilıcalı'nın Survivor Ekibindeki Kameramanı Dominik'te Öldürüldü
Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.
Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acun Ilıcalı kahreden haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
GASP ÇETESİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim"
YORUMLAR (45)
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Umarım acun ailesine gereken maddi ve manevi desteğini esirgemez. Gerçi bu konuda içimde hiçbir şüpe yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi ve sevenleri ne sabrı cemil dilerimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bundan böyle 5 e 5 katıp namaz kilınaaa yarısmalar kapana tv ler evden atılaaaaaCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırESKİYA: Tatanka hifz edilip milli mars yapila, hergun cuma namazi kilinaaa!..1 Yayından Kaldır?..: Hayırdır?sebep?1 Yayından Kaldır