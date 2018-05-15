Acun Ilıcalı'nın Gazze Paylaşımına 1 Saatte 120 Bin Beğeni Geldi
Sosyal medya hesabından İsrail askerlerinin Gazze'deki katliamını kınayan Acun Ilıcalı'nın paylaşımı 1 saatte 120 bine yakın beğeni aldı.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısının 61'e yükseldi.
ACUN: KATLİAMI LANETLİYORUM
Konuyla ilgili birçok ünlü isim tepkisini sosyal medyadan dile getiren Acun Ilıcalı, "İnsanlık adına büyük bir utanç günü. Kudüs katliamını lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.
1 SAATTE 120 BİN BEĞENİ ALDI
Siyah bir zemin üzerine "Kudüs katliamı lanetliyorum" notunu düşen Ilıcalı'nın paylaşımı 1 saatte 120 bine yakın beğeni aldı.
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;
YORUMLAR (76)
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buyuk pimpCevap Yaz Yayından Kaldır
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Acun bu pehriz bune lahana turşusu önce ülkeni görünüz bir yeri fark etmek için oraya bombamı atılması gerikir sayın acunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GÖREVİNİ YAPDIN DOĞRU SORVİVORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Asli dunyada seref namus haysiyet vefa duygu diye degerler Var biliyom mu.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Görevini yaptın tamam dön geri surverviraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır