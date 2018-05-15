Acun Ilıcalı'nın Gazze Paylaşımına 1 Saatte 120 Bin Beğeni Geldi

Acun Ilıcalı'nın Gazze Paylaşımına 1 Saatte 120 Bin Beğeni Geldi

Sosyal medya hesabından İsrail askerlerinin Gazze'deki katliamını kınayan Acun Ilıcalı'nın paylaşımı 1 saatte 120 bine yakın beğeni aldı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısının 61'e yükseldi.

ACUN: KATLİAMI LANETLİYORUM

Konuyla ilgili birçok ünlü isim tepkisini sosyal medyadan dile getiren Acun Ilıcalı, "İnsanlık adına büyük bir utanç günü. Kudüs katliamını lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

1 SAATTE 120 BİN BEĞENİ ALDI

Siyah bir zemin üzerine "Kudüs katliamı lanetliyorum" notunu düşen Ilıcalı'nın paylaşımı 1 saatte 120 bine yakın beğeni aldı.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;

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