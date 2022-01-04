Acun Ilıcalı Nft İşine Girdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı NFT platformu işine girdiğini açıkladı.

Yaptığı programlara pek çok ülkede reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı, son dönemde gündeme olan NFT piyasasına girdiğini açıkladı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından "Eneftio'nun ilk NFT'leri olan All Star NFT'lerini keşfetmek ve avantajlarla dolu bu dünyanın bir parçası olmak için hemen http://Eneftio.com'a kayıt ol. @eneftiotr 'yi takip et, NFT dünyasında yerini Eneftio ayrıcalıkları ile al" paylaşımını yaptı.

Eneftio adı verilen proje, Türkiye'nin ilk NFT pazarı oldu.

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Sitede Survivor ünlüler ve gönüllerine ait NFT koleksiyonları yer alıyor. Yakın zamanda kullanıcılar kendi NFT'lerini kullanabilecek.

llıcalı'nın bu projeyi 15 Ocak'ta başlayacak olan Survivor All Star'da kullanacağı düşünülüyor. Yarışmacıların kartları satışa sunulacak ve zaman geçtikçe yeni özellikler gelecek.

Eneftio'da kredi kartı ve debit kartı seçenekleriyle Türk Lirası ile NFT satın alınabiliyor.

NFT piyasasında geçtiğimiz günlerde ilk atılan sms, Cem Yılmaz'ın fotoğrafları gibi ilginç şeyler satılmıştı.

Farklı konularda projeleri olan Ilıcalı geçtiğimiz sene Netflix'e rakip olarak Exxen platformunu kurmuştu. Yılbaşı akşamı ise İngiltere 1'nci lig takımlarıdan Hull City'i satın aldığını açıkladı.

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