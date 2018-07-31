Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi: Fenerbahçe'den Forma Alıp Dağıtacağım, FB TV Konusunda da Çalışma Yapacağız

Fenerbahçe üyesi olan Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Ilıcalı, "Forma alıp dağıtacağım. FB TV konusunda da çalışma yapabiliriz." dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar;

"Ali Koç'un vizyonu beni etkiliyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Forma alıp, dağıtacağım. Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz. Türk futbolunda yeni bir döneme gireceğimizi düşünüyorum.

"BEN FATİH HOCAYI ÇOK SEVİYORUM"

Artık herkesin kendi takımıyla ilgileneceği ve rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor. Ben Fatih hocayı çok seviyorum mesela. Avrupa'da Galatasaray ile başarılı olduğunda sevindim. Birlikte Dünya Kupası'nı izlemeye gittik kendisiyle."