Acun Ilıcalı Müjdeyi Verdi: Fenerbahçe'den Forma Alıp Dağıtacağım, FB TV Konusunda da Çalışma Yapacağız
Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, "Ali Koç'un vizyonu beni etkiliyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Forma alıp, dağıtacağım. Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz." dedi.
Fenerbahçe üyesi olan Acun Medya sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Ilıcalı, "Forma alıp dağıtacağım. FB TV konusunda da çalışma yapabiliriz." dedi.
İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar;
"Ali Koç'un vizyonu beni etkiliyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Forma alıp, dağıtacağım. Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz. Türk futbolunda yeni bir döneme gireceğimizi düşünüyorum.
"BEN FATİH HOCAYI ÇOK SEVİYORUM"
Artık herkesin kendi takımıyla ilgileneceği ve rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor. Ben Fatih hocayı çok seviyorum mesela. Avrupa'da Galatasaray ile başarılı olduğunda sevindim. Birlikte Dünya Kupası'nı izlemeye gittik kendisiyle."
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Acur reklam yapma.. Yapacağın var ise bunu kendine malzeme etmeden yap.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Acun buldu kaçırırmı süt veren ineği.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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kıskanmayın adam başarlıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Hayırsız adam Erzurumlusun ama Erzurum'a ve Erzurumspor'a bir lira desteğin yok. Memleketine sahip çık nankörlük etme.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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ACUN KANALIMIZA KARIŞŞŞ MAAAA !! FB TV DE ALEYNA TILKI SARKISI GORMEK ISTEMEM YADA SORVIVORCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır