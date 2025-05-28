Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medyada hakkında çıkan istifa iddialarını yalanladı. İddiaların kısa sürede gündem olması sonrası Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ilıcalı, 'Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok.' ifadelerini kullanarak iddiaları kesin bir dille yalanladı. Acun Ilıcalı istifa etti mi? Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den istifa mı etti?

ACUN ILICALI İSTİFA ETTİ Mİ?

Sosyal medyada, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığı iddiaları kısa sürede gündem olurken, bu haberin gerçek olmadığı açıklandı.

"HİÇBİR SIKINTI YOK"

Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok." dedi. Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Ne diyebilirim ki, yalan haber" ifadelerini kullandı.