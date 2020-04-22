Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
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Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Instagram, Magazin

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından uzun bir süredir aşk yaşadığı 20 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile aynı karede olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Ilıcalı'nın bu fotoğrafı sevgilisiyle yaptığı ilk paylaşım oldu.

22.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:26
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

50 yaÅŸÄ±ndaki Acun IlÄ±calÄ±, bir kÄ±zÄ±nÄ±n annesi Åeyma SubaÅŸÄ±'dan boÅŸandÄ±ktan sonra 20 yaÅŸÄ±ndaki AyÃ§a Ã‡aÄŸla Altunkaya ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. IlÄ±calÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan sevgilisiyle ilk fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak aÅŸkÄ±nÄ± ilan etti.

SEVGÄ°LÄ°SÄ°YLE Ä°LK PAYLAÅIMINI YAPTI

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± Survivor Ã§ekimlerinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi Dominik'e mahsur kalan Acun IlÄ±calÄ±, iÃ§inde sevgilisi AyÃ§a Ã‡aÄŸla Altunkaya'nÄ±n da olduÄŸu arkadaÅŸ grubuyla sÃ¼rat teknesine binerek keyif yaptÄ±. Acun IlÄ±calÄ± bu anlarÄ±nÄ± da 10 milyon takipÃ§isinin bulunduÄŸu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Sevgilisiyle ilk paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yapan IlÄ±calÄ±, aÅŸkÄ±nÄ± ilan etmiÅŸ oldu.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
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