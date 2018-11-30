Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Boşanması TBMM Gündemine Taşındı
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin TL nafaka alması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldı. Kahramanmaraş vekili, Şeyma'nın alacağı nafakanın ballandıra ballandıra anlatılmasının topluma kötü örnek olduğunu söyledi.
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan alacağı 125 bin TL'lik nafaka, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tartışıldı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya ödeyeceği 125 bin TL'lik nafakayı Meclis gündemine taşıdı
"ŞEYMA'NIN NAFAKASI BALLANDIRA BALLANDIRA SUNULUYOR"
Akşam'da yer alan habere göre, Aycan, Meclis'te yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra sunuluyor. Kötü örnek oluyor.
"RTÜK'E GEREKLİ UYARILAR YAPTIK"
Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli"
125 BİN TL NAFAKA ALACAK
9 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl nikahla taçlandıran Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla hafta başında boşandı. 8 dakika süren boşanma davasında Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ve kendisi için aylık 125 bin TL almasına karar verildi.
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dünyada neler oluyor bu zibidilerin hayatını haber yapıyosunuz ülkeden kovun bunlarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU TİP HABERLERDE (ÜNLÜ DEDİĞİNİZ ŞAHISLARIN BOŞANMALARDA NAFAKA VE TAZMİNAT DİYE) TELAFUZ EDİLEN RAKAMLAR CİDDEN AKILLARA DURGUNLUK VEREN CİNSTEN. TÜRKİYE ŞARTLARINDA BU KADAR NAFAKA ÖDEMESİ İÇİN BİR ŞAHSIN (HEMDE BİR İKİ ÜÇ KADIN VE ARTI ÇOCUKLARDA VAR) YAHU SERVETİ NE KADAR OLA Kİ? NASIL KAZANDI? BİR NAFAKA 78 KİŞİNİN KAZANCINA DENK?DEVLETİMİZ BUNLARI NEDEN GÖRMEZDEN GELİYOR?NEDEN BU GELİR ADALETSİZLİĞİ? YEMİNLE ZORUMA GİDİYOR. KULLARIN ADALETİNDEN GEÇTİM.. YÜCE RABBİMİN ADALETİ NERDE???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Siz bir hiçsiniz sayın vekillerim . . . Orada çerden çöpten konularla uğraşın . . . Siz şimdi yürütmeyi mi temsil ediyorsunuz ? Geçin bunları vekillerim geçiiin. . . . Acun , macun sizler bu ıvır zıvırla uğraşın . Haydi kolay gelsinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bana kotü ornek olmaz.sadece seyrederim.ne karekterim, ne butcem buna elverir.sayin vekil sanirim kendilerini kastetmisler.Erkek milletvekillerin cogu 2 hatta 3 evli.bu kanunen yasak ama gercegi bu.Bu bey bunlardan ayrilmak istediginde veya isteklerine tabi oldugunda eşlerinin cok para istemesinden korkuyor.kadın"Bir acun bile ayda 125 bin tl veriyo, sen koca vekil vermiyorsun, yaptiklarini ifsa ederim "demezmi.Sıkıntsı buradan kaynaklaniyor sayın milletvekilinin.Ben okur gecerim.Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Acun ve Şeyma yazan habere kimse tıklamazsa olay kendiliğinden çözülür. ama insanlar bu tür haberleri talep ediyorlarsa medyada bunları servis yapar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır