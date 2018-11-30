Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın Boşanması TBMM Gündemine Taşındı

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan alacağı 125 bin TL'lik nafaka, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tartışıldı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya ödeyeceği 125 bin TL'lik nafakayı Meclis gündemine taşıdı

"ŞEYMA'NIN NAFAKASI BALLANDIRA BALLANDIRA SUNULUYOR"

Akşam'da yer alan habere göre, Aycan, Meclis'te yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra sunuluyor. Kötü örnek oluyor.

Sefer Aycan

"RTÜK'E GEREKLİ UYARILAR YAPTIK"

Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli"

125 BİN TL NAFAKA ALACAK

9 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl nikahla taçlandıran Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla hafta başında boşandı. 8 dakika süren boşanma davasında Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa ve kendisi için aylık 125 bin TL almasına karar verildi.