Acun Ilıcalı ile Nisa Bölükbaşı arasındaki gerilimin perde arkası belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Acun Ilıcalı ile Nisa Bölükbaşı arasındaki gerilimin perde arkası belli oldu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Acun Ilıcalı ile Nisa Bölükbaşı arasındaki gerilimin perde arkası belli oldu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan silmişti. Ilıcalı'nın ünlü çifti neden sildiği belli oldu. İşte flaş gelişmenin perde arkası...

İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı
İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı
Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı

Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol alan Nisa Bölükbaşı, iddiaya göre Acun Ilıcalı tarafından oyunculuğunun kötü olması nedeniyle uyarıldı.

ACUN ILICALI'NIN SABRINI TAŞIRDI

Ancak Ilıcalı'nın uyarılarını dikkate almayan ve performansında da iyileşme kaydedilmeyen Bölükbaşı, Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Oyunculuk performansı yüzünden Bölükbaşı ile arası açılan Acun Ilıcalı, genç oyuncuyu ve sevgilisini Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE ÇAĞRILMADILAR

İkiliyi takipten çıkan Acun Ilıcalı, Survivor birleşme partisine de genç aşıkları çağırmadı. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ise Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takip etmeye devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ali İhsan Su Özlem Zengin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Özge Özder Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı ile Nisa Bölükbaşı arasındaki gerilimin perde arkası belli oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:03:48. #1.16#
title